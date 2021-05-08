Знаменитость посмеялась над попыткой телеведущей ее уколоть

Ксения Собчак спародировала Викторию Боню в "ТикТок". Экс-участница "Дома-2" не смогла промолчать и прокомментировала издевку своей коллеги, назвав ее словом, означающим собаку женского пола.

Медиадива опубликовала видео, в котором сыграла сразу двух персонажей. Одна героиня, вероятно, легкого поведения в костюме, вытирая слезы купюрами, жалуется, что у нее не самая новая модель популярного смартфона. В видео эта девушка сидит перед другим героем, судя по всему, мужчиной. Как написал телеграм-канал "НеМалахов", это "шикарная пародия" на Боню.

Звезда тоже сочла, что этот ролик Собчак относится к ней. Виктория записала в "Инстаграм" "сториз", к которых отметила, что Ксения избегает ссориться с ней лично. Блогер считает, что настала пора ей лично встретиться с телеведущей.

Боня даже назвала Собчак нецензурным словом, имея в виду плохого человека. Блогер отметила, что телеведущая не смогла пропустить ее интервью шоу "Да-да, нет-нет", в котором она назвала ее тем, кем та является – "такой овечкой". В итоге Собчак, по мнению Бони, сделала это видео. После этого знаменитость посмеялась на камеру и закатила глаза.

В Сети давно говорят о ссоре знаменитостей, причину которой ни одна из сторон никогда не озвучивала. В апреле этого года Виктория в интервью заметила, что Ксения никогда не идет на открытый конфликт, потому что понимает, что проиграет. Боня считает, что сможет "урыть" Собчак, поэтому та только за спиной нападает на нее. Блогер не скрывает, что считает, будто телеведущая завидует ее международному успеху.

Ранее Собчак устроила публичные разборки с Наилей Аске-Заде.