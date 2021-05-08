Соловьев резко ответил оскорбившей Парад Победы звезде "Кухни"

Соловьев резко ответил оскорбившей Парад Победы звезде "Кухни"
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий в пух и прах разнес Дмитрия Назарова

Знаменитый ведущий Владимир Соловьев жестко отреагировал на антироссийский выпад известного артиста Дмитрия Назарова. Последний записал видеоролик, на котором высмеял ежегодный Парад, посвященный победе советской армии над фашистскими захватчиками.

Звезда популярного телесериала "Кухня" считает, что проведение торжественного мероприятия не имеет смысла. Мол, в России все столь ужасно, что такое громкое и духоподъемное событие организовывать не стоит. Служащий государственного театра считает, что власти страны "развернули фронт в народ" и 9 Мая собираются проводить "парад бессилья, парад запретов и оград".

Соловьев, в свою очередь, решил напомнить Назарову, на какие средства ему удается вести прекрасный образ жизни. Артист трудится в государственном культурном учреждении МХТ имени Чехова. Журналиста удивляет, почему такой принципиальный оппозиционер, каким себя продемонстрировал Дмитрий, все же не отказывается от дарованных им государством званий и оклада.

По мнению телеведущего, Назарову будет интересно "оценить реальный уровень народной любви", если тот уйдет на вольные хлеба и начнет добывать деньги на жизнь исключительно за счет собственной творческой деятельности. Своим мнением журналист поделился в личном телеграм-канале.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость ещёа забрен
Пожаловаться Ответить
игорь
проблема не в парадах а в том что все забыли в какой стране воевали эти же ветераны и в какой стране критики сами родились
поэтому не имеет смысла давать парады когда свою страну СССР ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ спустили в унитаз
вот восстановите Россию объединив все земли ее в одну страну тогда и вякайте кто что там помнит или забыл
Ещё одна балалайка забренчала
игорь
Пожаловаться Ответить
проблема не в парадах а в том что все забыли в какой стране воевали эти же ветераны и в какой стране критики сами родились
поэтому не имеет смысла давать парады когда свою страну СССР ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ спустили в унитаз
вот восстановите Россию объединив все земли ее в одну страну тогда и вякайте кто что там помнит или забыл
Гость227701
Пожаловаться Ответить
Гость227449
Очередному "великому" и "народному" артистику собственное величие в голову ударило! По роже видно ,что оочень великий алконавт.
Да, эта тварь вышла в эфир непохмеленная! А ведь играл ГЕРОЕВ В ФИЛЬМАХ О ВОЙНЕ!
Гость Да, эта тварь вышла в эфир не похмеленная! А ведь играл ГЕРОЕВ В ФИЛЬМАХ О ВОЙНЕ!
Пожаловаться Ответить
Гость227449
Очередному "великому" и "народному" артистику собственное величие в голову ударило! По роже видно ,что оочень великий алконавт.
Да, эта тварь вышла в эфир не похмеленная! А ведь играл ГЕРОЕВ В ФИЛЬМАХ О ВОЙНЕ!
Гость227698
Пожаловаться Ответить
Прекрасный актер ..... А как человек - <цензура> !!!
Гость227696
Пожаловаться Ответить
Гость 34567
Соловьеву надо деньги успеть заработать пока пу не крякнул да в Европу тикаиъть, где домик, жена , дети...
О как!! Какие тут диваноседы осведомленные собрались..)) Все-то обо всех знают, всех осудят, жить научат.)) А коменты жалкие, как свидетельство зависти и желчного состояния души. Работать нужно много и творчески, тогда чужие деньги ваши ляжки жечь не будут..)))
Гость223481
Пожаловаться Ответить
Соловьеву лучше не трогать тему День победы загниют!
Гость 34567
Пожаловаться Ответить
Соловьеву надо деньги успеть заработать пока пу не крякнул да в Европу тикаиъть, где домик, жена , дети...
Гость226714
Пожаловаться Ответить
Оказывается, оклады артистам дарует КТО? Государство. Артисты не работают, а получают дар (зарплату). Назаров высказал свое мнение. Конституция гарантирует каждому гражданину свободу выражения своего мнения. А вот почему "патриот" Соловьев купил две виллы в Италии, а не в Крыму, это вопрос. 10 миллионов евро одна вилла, 3 миллиона вторая. За что ему платят такие деньги?
Гость221922
Пожаловаться Ответить
что-то Соловей не критикует свою калеку по цеху Малышеву,за совет брать пример с блокадников,или в своей стае помёт не пахнет?
1 2
новости партнеров

В Крыму в ответ на оскорбительное требование призвали США вернуть Аляску России

Американцев позвали на полуостров поучить историю

"Академик Черский" вернулся в зону строительства "Северного потока - 2"

К укладчику направляется еще одно судно снабжения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей