Телеведущий в пух и прах разнес Дмитрия Назарова

Знаменитый ведущий Владимир Соловьев жестко отреагировал на антироссийский выпад известного артиста Дмитрия Назарова. Последний записал видеоролик, на котором высмеял ежегодный Парад, посвященный победе советской армии над фашистскими захватчиками.



Звезда популярного телесериала "Кухня" считает, что проведение торжественного мероприятия не имеет смысла. Мол, в России все столь ужасно, что такое громкое и духоподъемное событие организовывать не стоит. Служащий государственного театра считает, что власти страны "развернули фронт в народ" и 9 Мая собираются проводить "парад бессилья, парад запретов и оград".

Соловьев, в свою очередь, решил напомнить Назарову, на какие средства ему удается вести прекрасный образ жизни. Артист трудится в государственном культурном учреждении МХТ имени Чехова. Журналиста удивляет, почему такой принципиальный оппозиционер, каким себя продемонстрировал Дмитрий, все же не отказывается от дарованных им государством званий и оклада.

По мнению телеведущего, Назарову будет интересно "оценить реальный уровень народной любви", если тот уйдет на вольные хлеба и начнет добывать деньги на жизнь исключительно за счет собственной творческой деятельности. Своим мнением журналист поделился в личном телеграм-канале.