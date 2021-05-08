Певец отметил, что наследница для него - "безумное счастье"

Валерий Меладзе в апреле стал в шестой раз отцом. Супруга артиста Альбина Джанабаева родила дочку, ставшей для пары третьим ребенком. Артист, который обычно старается не говорить о своих наследниках, поделился подробностями воспитания.

Меладзе признался, что, несмотря на больший отцовский опыт, каждый раз появление "маленького, хрупкого комочка" ощущается по-новому. Артист отметил то, что ребенок полностью зависит от родителей, – это большая ответственность, но и "безумное счастье" одновременно.

"Песенки ей напеваю, но больше это бормотание какое-то. Малышке нравится, когда вокруг есть звуки",

– поделился Меладзе "Север шоу" на канале RU.TV

Также он рассказал, что мало времени проводит со старшими дочерями от первого брака с Ириной. Однако любое свободное время он старается проводить с наследницами, у которых тоже загруженный график. Инга занимается своим делом, Софья учится и работает, а младшая Арина – студентка. Для Меладзе самые радостные моменты, когда он может побыть с дочерями.

Артист также рассказал, что любит поговорить с сыновьями Константином и Лукой о жизни. По его словам, он не строгий родителей и позволяет наследникам шалости. Особенно певец старался угодить детям и разрешал им веселиться во время отдыха до пандемии.