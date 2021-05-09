"По собственному желанию": Дроздова ушла из "Современника"

"По собственному желанию": Дроздова ушла из "Современника"
Ольга Дроздова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Причины озвучил муж актрисы Дмитрий Певцов

32 года Ольга Дроздова посвятила работе в "Современнике". Однако актриса, сыгравшая в большом количестве известных постановок, решила уйти и из театра, и из актерской профессии. 

О таком решении артистки сообщил ее супруг Дмитрий Певцов. Он решил сразу пресечь всевозможные слухи, поэтому опубликовал в своем "Инстаграме" пост, объясняющий столь неожиданное решение Дроздовой. 

Звезда "Бандитского Петербурга" сразу же подчеркнул, что уволилась актриса не из-за смены руководства в "Современнике", не из-за малой занятости. Дело в том, что Дроздова решила закончить с карьерой актрисы в принципе. 

Этот шаг был обдуман и взвешен. Повлияло несколько факторов: серьезная работа педагогом, руководство актерской кафедрой Института Современного Искусства, режиссерская карьера. Но главная причина – переходный возраст сына, в воспитании которого появились некоторые трудности, о которых Певцов предпочел умолчать. 

"Все это, естественно, привело к обдуманному шагу – подаче заявления об уходе из театра по собственному желанию", 

– объяснил актер. 

В семье решили, что Ольге на данный момент важнее быть рядом с сыном Елисеем, а не на сцене. Решение Дроздова приняла без истерик и слез, понимая, что уход из профессии – естественный выход из сложившейся ситуации. 

В конце своей публикации Певцов добавил, что гордиться своей женой и ее решением. 

Ранее Певцов показал подросшего сына Елисея. Поклонники осыпали мальчика и его маму комплиментами, отметив, что наследник звездной пары заметно повзрослел. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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гордиться надо без мягкого знака
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