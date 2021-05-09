Шепелева погнали из России за высказывание о Параде Победы

Шепелева погнали из России за высказывание о Параде Победы
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость усомнилася в необходимости проведения традиционного шествия на Красной площади

Телеведущий Дмитрий Шепелев угодил в новый скандал. На своей странице в "Инстаграме" он высказался о праздновании Дня Победы в России, чем вызвал шквал народной ненависти в свой адрес. 

Шепелев написал, что для него 9 мая является великим днем, но праздничного настроения по этому поводу он не испытывает. Наоборот, День Победы ассоциируется у него с грустью. Ведущий указал, что этот праздник должен быть напоминанием об ужасах войны, предостережением для будущих поколений, а также днем памяти человеческого мужества и миллионов погибших. 

"И вот с демонстрацией военной мощи, которая только подчеркивает готовность к войне, у меня это никак не сочетается", – подытожил он.

К публикации Шепелев прикрепил видео с военного парада в Москве, на котором самолеты украшают небо в цвета триколора. 

Высказывание знаменитости сильно возмутило народ. В комментариях они не согласились с его словами. 

"Дмитрий, ваше мнение имеет право быть таким же как и у Собчак... Но мнение ветеранов, смотрящих со слезами парад по телевизору, иное", "Если Вы не понимаете, что происходит на Красной площади, 9 мая, то это не Ваша страна. Вам здесь не место", – написали люди. 

Некоторые отметили, что этот день напоминает о Великой Победе, и не является траурным. День скорби в России проходит 22 июня. 

Другие, напротив, точку зрения Шепелева поддержали. 

"Печально что колоссальный бюджет на это всё тратится, а ветераны и все причастные живут нищими и большинство уже на грани смерти...", – отметили пользователи Сети.

К слову, телеведущий ответил недоволным в комментариях. Он написал, что о ветеранах следует думать не один раз в год, и, как полагает он, бабушкам и дедушкам не так важны самолеты над головой, как ежедневное благополучие. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Патриот
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Пускай едут за границу или на пальму надоели предатели
Grumbler
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Высказывание знаменитости сильно возмутило народ. В комментариях они не согласились с его словами.- какой народ? говножурналюг с Утра, которые не имеют вообще никакого представления о ВОВ? И ветеранов приплетать не надо, их живых же почти не осталось. И для них это тоже скорее день скорби и памяти. И все правильно Шепелев сказал. особенно о том, что о ветеранах у нас вспоминают раз в год. И последнее, самое главное: запомните, это праздник тех, кто уже ушел. Это их победа. А не дебилов с наклейками "можем повторить". И живущие сейчас должны просто хранить память. Память о великих людях.
Какой он теле-ведущий?одно теле передачи?Это не тот дятел,ставшим отцом ребенка Фриске?
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Какой он теле-ведущий?одной теле передачи?Это не тот дятел,ставшим отцом ребенка Фриске?
Гость228736
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ну ирождаются такие уроды
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