Знаменитость усомнилася в необходимости проведения традиционного шествия на Красной площади

Телеведущий Дмитрий Шепелев угодил в новый скандал. На своей странице в "Инстаграме" он высказался о праздновании Дня Победы в России, чем вызвал шквал народной ненависти в свой адрес.

Шепелев написал, что для него 9 мая является великим днем, но праздничного настроения по этому поводу он не испытывает. Наоборот, День Победы ассоциируется у него с грустью. Ведущий указал, что этот праздник должен быть напоминанием об ужасах войны, предостережением для будущих поколений, а также днем памяти человеческого мужества и миллионов погибших.

"И вот с демонстрацией военной мощи, которая только подчеркивает готовность к войне, у меня это никак не сочетается", – подытожил он.

К публикации Шепелев прикрепил видео с военного парада в Москве, на котором самолеты украшают небо в цвета триколора.

Высказывание знаменитости сильно возмутило народ. В комментариях они не согласились с его словами.

"Дмитрий, ваше мнение имеет право быть таким же как и у Собчак... Но мнение ветеранов, смотрящих со слезами парад по телевизору, иное", "Если Вы не понимаете, что происходит на Красной площади, 9 мая, то это не Ваша страна. Вам здесь не место", – написали люди.

Некоторые отметили, что этот день напоминает о Великой Победе, и не является траурным. День скорби в России проходит 22 июня.

Другие, напротив, точку зрения Шепелева поддержали.

"Печально что колоссальный бюджет на это всё тратится, а ветераны и все причастные живут нищими и большинство уже на грани смерти...", – отметили пользователи Сети.

К слову, телеведущий ответил недоволным в комментариях. Он написал, что о ветеранах следует думать не один раз в год, и, как полагает он, бабушкам и дедушкам не так важны самолеты над головой, как ежедневное благополучие.