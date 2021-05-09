Эксперт по лжи оценила слова Лорак о намеках Меладзе на интим

Специалист проанализировала поведение и брата продюсера во время ответа на провокационный вопрос

Психолог Светлана Филатова оценила мимику и жесты певицы Ани Лорак во время нашумевшего интервью для программы "Судьба человека", где рассказала о домогательствах Константина Меладзе. Она утверждает, что сказанное артисткой с большой долей вероятности является правдой.

Рассказывать эту историю Лорак, судя по лицу, было крайне неприятно, считает специалист по лжи. Психолог обратила внимание на нервный смех артистки, жесты отталкивания и уклонения – так артистка пыталась бороться с ситуацией, поскольку досих пор ощущает, что находится под давлением.

По словам Филатовой, на правдивость обвинений указывает и острая реакция брата музыканта, Валерия, который в ответ на вопрос журналистки начал злиться, топтаться на месте, тело подавало активный сигнал, что хочет убежать от неудобного разговора, пишет МК.

Напомним, в интервью Борису Корчевникову Лорак рассказала, что ее сотрудничество с Константином Меладзе поступило после своебразного личного предложения. Раскрывать деталей звезда не стала, лишь намекнув, что подобное композитор предлагал всем сотрудничавшим с ним звездам.

После этого в шоу-бизнесе разгорелся скандал. Часть звезд, которые работали вместе с Константином заявили, что певица пытается пропиарится за счет талантливого продюсера. Другие встали на сторону артистки.