Зайцев может лишиться Дома моды из-за долгов

Зайцев может лишиться Дома моды из-за долгов
Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выкупить дело модельера предложила его подруга

Плохое состояние Вячеслава Зайцева сильно сказалось на его работе. Сейчас на Доме моды имени модельера в самом центре Москвы висит около 40 миллионов рублей долга – выхода из сложившейся ситуации найти никак не удается. 

Проблемы с бизнесом сказываются на здоровье Зайцева. По слухам, прославленный дизайнер в последнее время не до конца осознает реальность. Об этом заявлял Лев Лещенко, который присутствовал на скандальном дне рождении телеведущего и своими глазами видел его состояние.

Не помогает ситуации и сканадал с семейством Гарафутдиновых, которые снимают развлекательные видео с тяжелобольным Зайцевым в кадре и участвуют в ток-шоу.

Однако решить проблемы вызвалась старая подруга модельера Аника Керимова. В интервью для "Собеседника" она заявила, что Зайцев всегда относился к ней хорошо, помогал советом и поддерживал в начинаниях. Она выразила готовность выкупить прозябающий в долгах Дом моды. 

"Конечно, для того, чтобы вывести его на хороший уровень, потребуется время. Но я смогу решить все непростые вопросы", – заявила она. 

Керимова указала, что сможет выплатить все долги модельера, а организовывать работу она будет вместе с наследниками Зайцева – сыном Егором и внучкой Марусей. 

Аника является известным в звездных кругах дизайнером. Ее наряды носят Курдявцева, Ходченкова, Королева и другие знаменитости.

Роман ИГНАТОВ

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