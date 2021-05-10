Ведущая отметила, что Россия является ее родной страной

Слухи, что Ксения Собчак, помимо российского паспорта, является обладательницей гражданства Израиля ходят давно. Ее бывший супруг Максим Виторган не скрывал, что благодаря своим еврейским корням смог получить второй паспорт, а в интервью отшучивался, что журналистка вышла за него замуж по расчету, в надежде стать обладательницей израильского паспорта как близкая родственница.

Домыслы наличии у Собчак двойного гражданства подогрела ее недавняя публикация, посвященная празднованию Дня Победы в России. Она отметила, что ей кажется странной традиция демонстрировать свою военную мощь в этот день и привела в пример Израиль, где День Катастрофы отмечают звуком сирен по всему городу и буквально замиранием всего.

В телеграм-канале "Героиня Татлера" прокомментировали заявление журналистки словами "Ксения Анатольевна Собчак, конечно, русская. Но паспорт израильский таки имеется". Пройти молча мимо таких заявлений журналистка не смогла.

Собчак заявила, что подобные обвинения являются ложью, потребовав от авторов канала извинений за распространение фейков.

"Я патриот своей страны и у меня нет паспорта "на всякий случай". Это моя страна!!! Поэтому в отличие от известных чиновниц, я рожала не во Франции, и двойного гражданства не имею", – написала она.