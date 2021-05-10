Горе-строители буквально изрешетили квартиру звезды

Настасья Самбурская попала в весьма неприятную историю. Знаменитость была настолько недовольна работой ремонтной бригады, которая занималась отделкой ее квартиры, что решила выплеснуть свои эмоции в социальной сети.



Звезда "Универа" продемонстрировала многомиллионной армии фанатов, что строители сотворили с ее жилищем. Зрелище действительно плачевное. В некоторых местах на стенах видны неаккуратные дыры, прикрытые пластмассовыми заглушками. Кроме того, ремонтники по какой-то причине решили разместить блок от кондиционера в небольшом помещении, где стоит стиральная машина. Какой логикой руководствовались "специалисты", артистка так понять и не смогла.

Ужасный вид квартиры довел знаменитость до слез. Настасья подчеркнула, что потратила немало денег на ремонт в своем жилище. Однако щедрая оплата не уберегла звезду от некачественной работы.

"Лютый ад с ремонтом продолжается", – написала знаменитость на своей странице в "Инстаграм" в разделе "истории".

Крик души артистка сопроводила фотографией, на которой запечатлена ее раковина. По непонятной причине под тумбой причудливо переплетаются многочисленные трубы и провода.

Не повезло звезде и с фирмой, которая отправила ей высокие модные стулья. На выложенной фотографии отчетливо видно, что предметы мебели оказались разными по размерам.

К слову, недавно Самбурская откровенно рассказала о том, как в кино снимают постельные сцены.