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Настасья Самбурская попала в весьма неприятную историю.
Знаменитость была настолько недовольна работой ремонтной бригады, которая
занималась отделкой ее квартиры, что решила выплеснуть свои эмоции в социальной
сети.
Звезда "Универа" продемонстрировала многомиллионной армии фанатов, что строители сотворили с ее жилищем. Зрелище действительно плачевное. В некоторых местах на стенах видны неаккуратные дыры, прикрытые пластмассовыми заглушками. Кроме того, ремонтники по какой-то причине решили разместить блок от кондиционера в небольшом помещении, где стоит стиральная машина. Какой логикой руководствовались "специалисты", артистка так понять и не смогла.
Ужасный вид квартиры довел знаменитость до слез. Настасья подчеркнула, что потратила немало денег на ремонт в своем жилище. Однако щедрая оплата не уберегла звезду от некачественной работы.
"Лютый ад с ремонтом продолжается", – написала знаменитость на своей странице в "Инстаграм" в разделе "истории".
Крик души артистка сопроводила фотографией, на которой запечатлена ее раковина. По непонятной причине под тумбой причудливо переплетаются многочисленные трубы и провода.
Не повезло звезде и с фирмой, которая отправила ей высокие модные стулья. На выложенной фотографии отчетливо видно, что предметы мебели оказались разными по размерам.
К слову, недавно Самбурская откровенно рассказала о том, как в кино снимают постельные сцены.
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