Поп-король встал на защиту любимой певицы

История с реанимацией Ольги Бузовой получила широкий резонанс. По этому поводу высказались многие звезды. Так, знаменитому юристу Екатерине Гордон поведение поющей телеведущей показалось недостойным, о чем она, не стесняясь в выражениях, заявила во всеуслышание. На выпад адвоката вскоре отреагировал Филипп Киркоров.



Под "обличающим" Бузову постом на странице Гордон король эстрады оставил длинный комментарий. В вызвавшем бурное обсуждение тексте Екатерина осудила Ольгу за пиар на собственном здоровье. Она назвала такое поведение "днищем". Адвокат считает: если с Ольгой действительно случилась беда, она должна была обнародовать свой диагноз. Бузова же решила напустить таинственности и подогревала интригу, демонстрируя свое крайне разбитое состояние.

Гордон упомянула публикации в некоторых СМИ, которые предположили, что Бузова могла отравиться запрещенными веществами на дне рождения Киркорова. Тут уж певец не стерпел и вставил свои пять копеек.

В своем комментарии Киркоров отметил, что Гордон сама пытается пропиариться на Бузовой, посвящая ей оскорбительный пост. Он также заявил, что таких, как Екатерина, не приглашают на истинно "королевские праздники".

"Столько зависти, желчи, что прямо жаль вас", – написал артист.

Киркоров уверен, что Гордон просто не дает покоя огромная популярность Бузовой, и именно поэтому она пыталась задеть телеведущую и засветиться в прессе за ее счет.