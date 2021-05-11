Певец обвинил русских и в проблемах американской медицины

Артист, которого знают в нашей стране как Профессора Лебединского, после эмиграции в США снова негативно высказался о русских. Свое недовольство он излил на странице в соцсети.

На этот раз ставший блогером певец обвинил их в проблемах американской медицины. Именно такие врачи не уделили ему должного внимания, дал понять в "Фейсбук" некогда назвавший соотечественников "дикарями" музыкант.

Хотя сам тогда же говорил и о нежелании заниматься политикой, артист продолжил давать советы оппозиционерам в РФ и с "неправильным" режимом в нашей стране бороться из-за океана. При этом Алексей напомнил, как не получил врачебной помощи при диабете.

Он отметил, что "говорил с несколькими американскими врачами из других штатов", и те сказали, что лечащий врач с такими высокими показателями сахара в крови должны были "назначить немедленный прием". Однако с артистом поступили по-другому: указали, что у них и так "полно в очереди пациентов с высоким сахаром".



По его словам, знакомые посоветовали найти "нормального лечащего врача, не русскоговорящего". Иначе "состояние с прыгающим сахаром может ухудшиться".

Состояние певца не стало лучше - сахар и давление все так же скачут. А ему хочется к друзьям в Киев и в Питер.