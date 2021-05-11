Политик не оценил юмора телеведущего

Лидер либерально-демократической партии Владимир Жириновский заявил о необходимости закрыть популярную передачу "Вечерний Ургант". Причиной стала неудачная шутка, прозвучавшая в одном из выпусков.

Так, Ургант осветил тему предстоящей смены лидеров коммунистов: на смену Зюганову должен придти Юрий Афонин. Глава ЛДПР решил сам осветить эту новость. По мнению ведущего, отношения между двумя политиками можно сравнить с "воссоединением группы Smash" – и Зюганов, и Жириновский длительное время занимают руководящие посты в политических фракциях, передает Ura.ru.

"Они как семейная пара. Вроде бы ругаются, но вместе уже много лет. Сколько всего пройдено. Думаю, что все это лишь на один созыв. А когда страсти уйдут, поймет, что счастлив был лишь с Зюгановым", – пошутил Ургант в эфире своего шоу.

Шутку телеведущего позднее прокомментировал сам лидеров либерал-демократов. В интервью с "Собеседником" Жириновский сообщил, что прикроет передачу из-за неприятной шутки, а сам Зюганов будет жить и здравствовать еще долгие годы.

"Пусть наконец поработает. Юмор у него слабенький", – отреагировал Жириновский.

Партийный лидер также добавил, что у Урганта есть еще немало шансов реализовать себя в иной сфере деятельности, передает "Общественная служба новостей".

Напомним, в апреле Жириновский сам заявил о кадровых сменах в КПРФ. Политик сообщил, что в конце месяца должность партийного лидера должен занять Афонин, а Зюганов собирается взять "самоотвод". Последний позднее отказался комментировать информацию, заявив, что такой вопрос лучше всего адресовать Жириновскому, который сам начал обсуждать эту тему.