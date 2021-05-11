"Не о чем разговаривать": Хазанов отказался общаться со сводными братьями

"Не о чем разговаривать": Хазанов отказался общаться со сводными братьями
Геннадий Хазанов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артист объяснил, почему не собирается видеть родственников

Популярный российский юморист Геннадий Хазанов рассказал, что никогда не видел до определенной поры своего родного отца. Артист даже не подозревал, что жил какое-то время с ним в одном доме, однако и не подозревал о таком повороте судьбы.

Отец будущей знаменитости, Виктор Лукачев, работал на телевидении. Сам Геннадий предположил, что родственник был довольно "любвеобильным" – изначально мужчина закрутил роман с матерью его сводной сестры Натальи, затем – с мамой самого Хазанова, а после нее – с супругой, которую увидел на фронте. В этом браке у него родились сыновья Андрей и Юрий.

Артист признался в эфире телепередачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, что его сводные братья принесли сплошное разочарование, и общаться с ними Хазанов не желал.

Однако один из сводных родственников однажды позвонил ему и предложил встретиться. Хазанов пригласил его к себе на спектакль.

"Вдруг он стал медийным и к нему сбежалась пресса. Я прочитал потом, как он неуважительно и по-хамски говорил о моей матери. Понял, что мне не о чем с ним разговаривать", – заявил Хазанов.

В итоге от дальнейших встреч с родственником артист отказался. У второго же, по его словам, не все в порядке с психикой: как-то сатирик прочитал в СМИ новость о том, что родственник пытался свести счеты с жизнью. Однако его Хазанов никогда не встречал, но знает, что взаимоотношения между родными братьями явно оставляют желать лучшего.

"Пусть будут здоровы", – подытожил юморист.

Напомним, 1 декабря 2020 года сатирик отметил свой 75-летний юбилей.

Егор МАЛКОВ

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