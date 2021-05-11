Артист объяснил, почему не собирается видеть родственников

Популярный российский юморист Геннадий Хазанов рассказал, что никогда не видел до определенной поры своего родного отца. Артист даже не подозревал, что жил какое-то время с ним в одном доме, однако и не подозревал о таком повороте судьбы.

Отец будущей знаменитости, Виктор Лукачев, работал на телевидении. Сам Геннадий предположил, что родственник был довольно "любвеобильным" – изначально мужчина закрутил роман с матерью его сводной сестры Натальи, затем – с мамой самого Хазанова, а после нее – с супругой, которую увидел на фронте. В этом браке у него родились сыновья Андрей и Юрий.

Артист признался в эфире телепередачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, что его сводные братья принесли сплошное разочарование, и общаться с ними Хазанов не желал.

Однако один из сводных родственников однажды позвонил ему и предложил встретиться. Хазанов пригласил его к себе на спектакль.

"Вдруг он стал медийным и к нему сбежалась пресса. Я прочитал потом, как он неуважительно и по-хамски говорил о моей матери. Понял, что мне не о чем с ним разговаривать", – заявил Хазанов.

В итоге от дальнейших встреч с родственником артист отказался. У второго же, по его словам, не все в порядке с психикой: как-то сатирик прочитал в СМИ новость о том, что родственник пытался свести счеты с жизнью. Однако его Хазанов никогда не встречал, но знает, что взаимоотношения между родными братьями явно оставляют желать лучшего.

"Пусть будут здоровы", – подытожил юморист.



Напомним, 1 декабря 2020 года сатирик отметил свой 75-летний юбилей.