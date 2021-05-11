"Уже совсем другая": Пуговка из "Папиных дочек" выросла и отказывается от съемок

"Уже совсем другая": Пуговка из "Папиных дочек" выросла и отказывается от съемок
Катя Старшова. Фото: www.instagram.com/ekstarshova
Девушка выбрала свой путь в жизни

Жизнь Кати Старшовой сложилась не так, как думали многие. Пуговка из "Папиных дочек", повзрослев, не захотела быть актрисой. 

Девушка, которой уже исполнилось 19 лет, не стремится к славе. В отличие от "сестер" по телесериалу, она выбрала свой путь.

Когда училась в школе, занималась гимнастикой и фигурным катанием, в секцию которого поступила после завершения съемок в "Папиных дочках". Добилась успеха в спорте.

После окончания 11-го класса поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. Собирается стать фармацевтом.

Изменилась и внешность Кати. Теперь в ней не так просто узнать малышку Пуговку – на фото в соцсетях она совсем другая.

Накануне бывшая телезвезда призналась, что роль одной из "папиных дочек" уже не вспоминает. Так же, как и сам фильм. 

"Я уже совсем другая, я уже давно не снимаюсь",

– написала девушка под свежим снимком в "Инстаграм". И добавила, что не видится с теми, кто также стал известен после выхода сериала на ТВ. 

У телесестер Кати уже есть мужья и дети. Самая близкая по возрасту – Лиза Арзамасова – тоже семейная и ждет ребенка.

Напоминания в соцсетях о Пуговке Старшову утомили. Да и с поклонниками фильма она почти не общается, хотя те все еще пишут ей.

"Ты навсегда останешься Пуговкой, смирись", "Прикольно и всем запомнилась умная маленькая девочка",

– отметили фанаты "Папиных дочек". Им не понятно, почему девушка не делает карьеру актрисы, не снимается.

Другие пользователи соцсети уверены, что это здорово – своя жизнь, которую ведет Катя. Хорошо и "достойно высочайшего уважения", что она не хватается "за былую когда-то популярность", похвалили такие.  

Ранее Пуговка из "Папиных дочек" нашла работу, связанную с ее спортивным прошлым. Катя Старшова ведет детские группы по общей физической подготовке в одном из фитнес-клубов.  

Полина ДОРОЖКИНА

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