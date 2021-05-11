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Известный журналист Владимир Соловьев жестко отреагировал на
рассуждения телеведущей Ксении Собчак об уместности проведения Парада Победы 9
Мая. Коллега светской львицы по голубому экрану назвал ее "недостойным
созданием".
Скандал разгорелся после публикации поста, в котором Собчак поделилась своим мнением относительно того, как нужно праздновать День Великой Победы. Журналистке показалось странным, что 9 Мая на главной площади Москвы занимаются "демонстрацией оружия". Ксения убеждена, что в дату, посвященную разгрому советской армией фашистских захватчиков, нужно "скорбеть".
В первую очередь, Соловьева удивило, что раскритиковавшая торжественное мероприятие Собчак все же решила посетить репетицию парада.
"Кандидатка в президентки (...) Зачем же ты, создание недостойное, пошла на репетицию парада", – недоумевает журналист в эфире передачи "Прямой контакт" на ютуб-канале "Соловьев LIVE".
Владимир уверен, что от серьезных последствий Ксению спасает добрая память об отце Анатолии Собчаке, которая теперь "прикрывает любую ее подлость, пошлость и мерзость".
Соловьев подчеркнул, что день Победы – это праздник, который выражает ликование народа по поводу разгрома фашистской Германии. При этом в России есть отдельная дата, когда вспоминают всех павших и скорбят по жертвам Великой Отечественной войны. Речь идет о 22-м июня – дне, когда кровавые захватчики напали на Советский Союз. Смешивать два праздника телеведущий считает недопустимым.
Кстати, недавно Соловьев разгромил еще одну звезду, критикующую Парад Победы. Журналист в пух и прах разнес Дмитрия Назарова, написавшего оскорбительный стишок про великий праздник. В своем произведении артист из сериала "Кухня" назвал парад "бессмысленным".
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