Телеведущий разнес "кандидатку в президентки"

Известный журналист Владимир Соловьев жестко отреагировал на рассуждения телеведущей Ксении Собчак об уместности проведения Парада Победы 9 Мая. Коллега светской львицы по голубому экрану назвал ее "недостойным созданием".



Скандал разгорелся после публикации поста, в котором Собчак поделилась своим мнением относительно того, как нужно праздновать День Великой Победы. Журналистке показалось странным, что 9 Мая на главной площади Москвы занимаются "демонстрацией оружия". Ксения убеждена, что в дату, посвященную разгрому советской армией фашистских захватчиков, нужно "скорбеть".

В первую очередь, Соловьева удивило, что раскритиковавшая торжественное мероприятие Собчак все же решила посетить репетицию парада.

"Кандидатка в президентки (...) Зачем же ты, создание недостойное, пошла на репетицию парада", – недоумевает журналист в эфире передачи "Прямой контакт" на ютуб-канале "Соловьев LIVE".

Владимир уверен, что от серьезных последствий Ксению спасает добрая память об отце Анатолии Собчаке, которая теперь "прикрывает любую ее подлость, пошлость и мерзость".



Соловьев подчеркнул, что день Победы – это праздник, который выражает ликование народа по поводу разгрома фашистской Германии. При этом в России есть отдельная дата, когда вспоминают всех павших и скорбят по жертвам Великой Отечественной войны. Речь идет о 22-м июня – дне, когда кровавые захватчики напали на Советский Союз. Смешивать два праздника телеведущий считает недопустимым.

Кстати, недавно Соловьев разгромил еще одну звезду, критикующую Парад Победы. Журналист в пух и прах разнес Дмитрия Назарова, написавшего оскорбительный стишок про великий праздник. В своем произведении артист из сериала "Кухня" назвал парад "бессмысленным".