Морозова считала коллег семьей, но ошиблась

Женская юмористическая телепередача Comedy Woman пользуется большой популярностью у российского зрителя, несмотря на ее закрытие. Многих фанатов программы серьезно расстроил уход с проекта Татьяны Морозовой. Наконец, стало известно, почему комедиантка решилась порвать с популярным шоу.



Морозова дала подробное интервью. На вопрос о том, что послужило причиной ее ухода с телепередачи, юмористка заявила, что в какой-то момент она осознала: ей нужно "идти дальше".

Артистка уверяет, что данное решение приняла сама. Мол, звезде захотелось "чего-то нового". Впрочем, Татьяна не скрывает, что в женской команде в определенный момент начались склоки и конфликты. При этом в интервью, выложенном на ютуб-канале "Эмпатия Манучи", Морозова отдельно подчеркнула, что считает разногласия в коллективе частью рабочего процесса.

Татьяна призналась, что была рада работать с партнершами по сцене и многому у них научилась. Морозова рассказала, что настолько прониклась общим делом, что стала воспринимать коллег как часть своей семьи. Однако после того, как ее участие в телепроекте завершилось, этой иллюзии было суждено разбиться. Татьяна осознала, что по-настоящему близкие отношения с другими артистками все же не сложились – знаменитости просто вместе работали и не более того. Такой исход немного расстроил более дружелюбную юмористку.

К слову, недавно другая звезда телепроекта Наталья Медведева рассказала о том, что сподвигло ее покинуть программу. Знаменитая юмористка объявила, что "ее творчество в данном коллективе завершилось".