Виктория Кохана снялась в новом клипе режиссера Сергея Ткаченко

Артистка также написала музыку для композиции

Популярный композитор Виктория Кохана приняла участие в съемках нового клипа режиссера Сергея Ткаченко. Видео снималось на одну из новых песен Кохана, но кто ее исполняет, пока держится в секрете.

Известно, что съемки проходили в Дубае, а судя по фотографиям, просочившихся в прессу, Виктория появится в кадре в голубом шелковом платье-кафтане из новой коллекции ready-to-wear spring-summer 2021 знаменитого бренда Oscar de la Renta.





Особую легкость и привлекательность этому наряду придает желто-зеленый принт с плодами лимонного дерева. Ранее платьях из новой коллекции Oscar de la Renta с таким же принтом выбрали такие не нуждающиеся в представлениях женщины, как первая леди США Джилл Байден, герцогиня Сассекская Меган Маркл и голливудская актриса Кейт Хадсон.





Через четыре года бренду Oscar de la Renta исполнится 60 лет. За это время он стал прочно ассоциироваться с женственностью, элегантностью и красотой. Каждое платье является произведением искусства – на ручную вышивку нарядов уходит до трех сотен часов.





Основателем бренда является уроженец Доминиканы Оскар де ла Рента. Свою карьеру будущий именитый кутюрье начинал в доме моды Balenciaga, затем работал в Jane Derby, который впоследствии выкупил для создания собственной марки. Наряды от Oscar de la Renta носили все первые леди США, начиная с Жаклин Кеннеди, а на красных дорожках в них появлялись Виктория Бекхэм, Кэмерон Диас, Селин Дион, Пэрис Хилтон, Сара Джессика Паркер и многие другие популярные актрисы и певицы.





Виктория Кохана родилась в 1990 году в Киеве. Получила профессиональное музыкальное образование в Киевской консерватории имени П.И.Чайковского. Ее песни исполняют многие звезды отечественной эстрады, такие как Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители, Николай Басков, Таисия Повалий и многие другие.

Виктория неоднократно становилась лауреатом различных музыкальных премий: "Песня года", "Золотой граммофон", "Шансон года", она является Заслуженным деятелем культуры и искусств, а также обладателем "Золотого диска" Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).