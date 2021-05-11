Гузеева показала "честное" фото 66-летней Удовиченко

Телеведущая опубликовала редкий кадр с коллегой

У Ларисы Удовиченко нет страницы в "Инстаграм", поэтому ее поклонникам приходится довольствоваться кадрами с ней, которые публикуют российские знаменитости. Так, на днях свежий снимок с актрисой выложила Лариса Гузеева.

На фото артистки позируют с Ларисой Долиной и Эвклидом Кюрдзидисом. Как пишет "Пятый канал", Гузеева не стала использовать никакие фильтры и показала, как на самом деле выглядят ее коллеги и она сама. 

Фото, вероятно, было сделано на прошедших майских праздниках, которые артисты отмечали в ресторане. Удовиченко для встречи с друзьями выбрала белую рубашку и черные брюки. 

Полина ИВАНОВА

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