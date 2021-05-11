Телеведущая опубликовала редкий кадр с коллегой

У Ларисы Удовиченко нет страницы в "Инстаграм", поэтому ее поклонникам приходится довольствоваться кадрами с ней, которые публикуют российские знаменитости. Так, на днях свежий снимок с актрисой выложила Лариса Гузеева.

На фото артистки позируют с Ларисой Долиной и Эвклидом Кюрдзидисом. Как пишет "Пятый канал", Гузеева не стала использовать никакие фильтры и показала, как на самом деле выглядят ее коллеги и она сама.

Фото, вероятно, было сделано на прошедших майских праздниках, которые артисты отмечали в ресторане. Удовиченко для встречи с друзьями выбрала белую рубашку и черные брюки.