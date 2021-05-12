Знаменитости не стало на 107-м году жизни

Умер Норман Ллойд. Старейший в мире известный актер скончался дома, в Лос-Анджелесе, рассказал продюсер Дин Харгроув.

По его словам, артист ушел из жизни во вторник, 11 мая. Знаменитости не стало на 107-м году.

Ллойд был "одним из великих рассказчиков". Он с удовольствием делился забавными анекдотами о киноиндустрии и историями о Чарли Чаплине, (Орсоне) Уэллсе, Бертольде Брехте и Чарльзе Лотоне, передает журнал Variety воспоминания продюсера.

Американский актер, продюсер и режиссер Норман Ллойд работал 97 лет. В его фильмографии больше 60 кинокартин и телешоу. В 1980-е годы он сыграл врача в драме телеканала NBC "Сент-Элсвер".

Популярным актер стал в 1942 году, когда исполнил роль шпиона Фрайя в ленте режиссера Альфреда Хичкока "Диверсант". Через 28 лет после этого его номинировали на телепремию "Эмми", напоминает "Свободная пресса".

Женой Нормана Ллойда 75 лет была актриса Пегги Крейвен. Супруга знаменитости умерла десять лет назад на 99-м году жизни, отмечает "МИР24".