Журналист не стал скрывать правды

Дмитрий Дибров стал гостем юмористического шоу "Вечерний Ургант". В эфире популярной передачи телеведущий признался, что ему не раз предлагали взятки за победу в проекте "Кто хочет стать миллионером?".

Ургант устроил для Диброва небольшую викторину. Иван предложил своему гостю отгадать названия придуманных им подсказок. На одной из картинок был изображен кулак с деньгами.

Дмитрий Александрович заявил, что это изображение означает взятку ведущему. После этого он рассказал, что гости телевизионной игры периодически пытались купить у него победу в шоу.

"Вы даже не представляете, сколько раз за 20 лет работы над "Кто хочет стать миллионером?" мне приходилось видеть это", – разоткровенничался Дибров.

Услышав заявление телеведущего, Ургант тут же вспомнил скандал, разразившийся вокруг звезды передачи "Что? Где? Когда?" Александра Друзя.

Дело в том, что несколько лет назад знатока обвинили во взяточничестве. Ходили слухи, что за победу в интеллектуальной игре Друзь хотел дать одному из редакторов крупную сумму денег. После этого Александр Абрамович долгое время не участвовал в проекте.

Напомним, Дибров стал первым ведущим "Кто хочет стать миллионером?". Премьера шоу состоялась 1 октября 1999 года. На протяжении всего периода существования передачи журналист не только "удерживал бразды правления", но и выступал в качестве участника телевизионной игры.

Ранее стало известно о том, что дети Диброва чуть не погибли в собственном доме.