Артист признался, что он до сих пор не может избавиться от страха

Филипп Киркоров заявил, что передал своему сыну Мартину фобию. Мальчик, так же как и его знаменитый родитель, боится темноты.

Киркоров признался – он с самого детства не любил находиться в неосвещенных помещениях. Будучи ребенком, Филипп Бедросович засыпал только при включенном светильнике. Со временем страх темноты никуда не делся.

Поскольку сейчас у знаменитости нет ночника, как в детстве, то ему приходится ограничиваться работающим телевизором, передает "Собеседник".

"Перед сном я никогда не выключаю телевизор – засыпаю под звуки очередной программы", – отметил певец.

Что касается Мартина, то ему фобия передалась на генетическом уровне. От ночных кошмаров мальчика спасает фонарик, освещающий комнату.

Также Киркоров рассказал, что его 9-летняя дочь Алла-Виктория пользуется популярностью у мальчиков. При этом король российской эстрады не планирует отгонять от наследницы женихов. Артист прекрасно понимает – дети предпочитают поступать по-своему, пренебрегая советами родителей.

Филипп Бедросович добавил, что через несколько лет Алла-Виктория превратится в настоящую леди, которая хорошо впишется в светское общество.

Напомним, дети знаменитости появились на свет от суррогатной матери. Оба родились в Америке.

Ранее Киркоров защитил свою близкую подругу Ольгу Бузову от нападок со стороны Екатерины Гордон. Все началось с того, что исполнительница хита "Мало половин" попала в реанимацию. Немного придя в себя, певица стала выходить на связь в "Инстаграм". Многие, в том числе и журналистка, обвинили экс-звезду "Дома-2" в пиаре на собственном здоровье.