Актриса потеряла интерес к жизни

Светлана Светличная задумалась о смерти после того, как в конце апреля попала в больницу. Кинозвезду даже не радует приближающийся день рождения – 15 мая ей исполнится 81 год.

По некоторым данным, недавно Светличную выписали из больницы. Однако ее самочувствие оставляет желать лучшего.

Светлана Афанасьевна пожаловалась на головные боли и сильную слабость. Напомним, актриса до сих пор страдает из-за травмы, которую она получила около года назад.

"У меня очень серьезная история. Это голова… голова, которую хотели скинуть. Вы знаете, я нездорова, меня кидает, нет сил из-за этой травмы", – заявила Светличная.

Звезда кинокартины "Бриллиантовая рука" не может похвастаться позитивным настроем. Артистка отметила, что даже обычный поход в магазин теперь оборачивается для нее большой проблемой, передает "Собеседник".

Из-за ухудшения состояния актриса заговорила о своей смерти. Светлана Афанасьевна понадеялась на то, что родные похоронят ее достойно.

Светличная объяснила – о кончине она задумалась неспроста. Некоторое время назад знаменитость вела активный образ жизни и радовалась каждому дню. Сейчас практически ничего не вызывает в артистке положительных эмоций.

Актриса предположила, что причиной ее недуга стала зависть окружающих. Якобы раньше Светлана Афанасьевна выглядела настолько хорошо, что это выводило из себя ненавистников.

Ранее сын Светличной рассказал, из-за чего ее экстренно забрали в больницу. Оказалось, что у артистки обострились проблемы с артериальным давлением.