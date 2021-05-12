Причинами разрывов становились измены, рукоприкладство и прочие неприятные моменты

Далеко не все пары могут похвастаться длительным и крепким браком. Звездные союзы не являются исключением. Расскажем, семейные отношения каких знаменитостей не продлились больше года.

Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов

В 1989 году Ветлицкая и Белоусов сыграли свадьбу. Через десять дней после церемонии бракосочетания артисты расстались. Все дело в том, что Белоусов застал супругу дома с другим мужчиной. Певец не смог простить измены и подал на развод.

Настасья Самбурская и Кирилл Дыцевич

Звезда "Универа" вышла замуж за Дыцевича в 2017 году. Спустя полтора месяца Настасья и Кирилл развелись. Точная причина их разрыва неизвестна.

Анна Хилькевич и Антон Покрепа

В статусе возлюбленных Хилькевич и Покрепа прожили вместе четыре года. В 2011 году они сыграли свадьбу, а через шесть месяцев решили поставить точку в отношениях. Как позже объяснила Анна, Антон не горел желанием заводить детей. Также супруги редко виделись из-за плотного графика актрисы.

Марат Башаров и Екатерина Архарова

Башаров и Архарова связали себя узами брака в 2014 году. Через девять месяцев Марат и Екатерина разбежались. Спустя некоторое время актриса на всю страну заявила, что бывший супруг поднимал на нее руку.

Анастасия Макеева и Петр Кислов

Актеры расстались через семь месяцев брака. Позже Кислов признался, что никогда не любил Макееву. Семейные отношения были нужны якобы только фотомодели.