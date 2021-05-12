Вдова Караченцова высказалась о громкой истории

Людмила Поргина прокомментировала скандал, разразившийся вокруг участия Елены Прокловой в шоу "Секрет на миллион".

Напомним, Проклова на всю страну заявила – когда она была подростком, до нее домогался известный актер. Многие после этих откровений пришли к выводу, что речь идет об Олеге Табакове.

Вдова Николая Караченцова отметила, что актриса действовала из корыстных побуждений. За свою исповедь она якобы получила один миллион рублей, передает портал Wday.ru.

Поргина добавила – нужно было рассказывать об этой неприятной истории тогда, когда все это происходило. Сейчас же нет смысла вспоминать прошлое, ведь предполагаемого виновника инцидента уже нет в живых.

Артистка акцентировала внимание на том, что в 15 лет Елена Игоревна уже не была беззащитной девочкой. Она могла рассказать о домогательствах другим людям, чтобы прекратить непристойные выходки.

Больше всего вдову Караченцова расстраивает тот факт, что Проклова поделилась откровениями перед светлым праздником Пасхи.

"А как же честь, совесть? Поэтому это и ее поступок, а не только его. Богу ведь потом не заплатишь, чтобы тебя простили за такие откровения", – заявила Поргина.

Людмила Андреевна отметила – если каждая артистка МХАТа расскажет о полученных непристойных предложениях, то "можно сразу от услышанного посыпать голову пеплом".

Ранее актер Сергей Никоненко обвинил Елену Игоревну в желании заработать на шокирующих откровениях.