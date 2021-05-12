Артистке было 74 года

Умерла заслуженная артистка Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) Людмила Мамыкина. Об этом сообщила пресс-служба Винницкого музыкально-драматического театра в Фейсбук.

Мамыкиной не стало на 75-м году жизни.

"В нашей театральной семье горе. Печаль и боль окутали наши сердца", – говорится в публикации.

Представители Винницкого музыкально-драматического театра отметили, что Мамыкина была замечательной актрисой, преданной матерью, ласковой бабушкой, а также надежным другом и талантливой учительницей.

У нашій театральній родині горе. Сум і біль огорнув наші серця: відлетіла у засвіти душечка заслуженої артистки України,... Опубликовано Вінницький академічний музично-драматичний театр ім.Миколи Садовського Вторник, 11 мая 2021 г.

Людмила Михайловна появилась на свет 14 января 1947 года во Львове. Сначала артистка училась в театральной студии при драмтеатре имени Герцена в Тюмени. Окончив учреждение, она поступила в Харьковский институт искусств имени Котляревского.

С 1972 по 1984 годы Мамыкина работала в Сумском театре драмы и музыкальной комедии имени Щепкина. В 1984 году она стала артисткой Винницкого музыкально-драматического театра имени Садовского.

В 1975 году Людмила Михайловна родила сына Тараса. Наследник актрисы пошел по ее стопам.

Известность Людмила Михайловна получила благодаря участию в съемках популярного сериала "Возвращение Мухтара". В четвертом сезоне ей досталась роль Лидии Ивановны, а в пятом – Розы Моисеевны.

Ранее стало известно о смерти еще одной звезды "Мухтара" Беллы Шнипер. Актриса скончалась на 46-м году жизни из-за онкологии.