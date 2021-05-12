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11 мая не стало народного артиста Украины Игоря Крикунова. Он известен по роли Василя в советском художественном фильме "Цыганка Аза".
Трагическую новость на своей странице в "Фейсбук" сообщила советник по вопросам культуры мэра Киева Диана Попова. Она отметила, что причиной смерти Крикунова стал COVID-19.
Попова напомнила, что Игорь Николаевич был основателем и художественным руководителем Киевского государственного цыганского музыкально-драматического театра "Романс".
Крикунов окончил Щукинское училище. После этого артист устроился на работу в московский цыганский театр "Ромэн".
В начале 80-х годов Игорь Николаевич перебрался в Киев. Там он начал выступать на сцене музыкально-драматического театра "На Подоле".
В 2000 году актер внес большой вклад в организацию первого Международного цыганского фестиваля искусств "Амала". Мероприятие прошло в столице Незалежной.
В фильмографию Крикунова входят в основном украинские картины. Дебют артиста состоялся в 1984 году – он вместе с Олегом Янковским и Александром Абдуловым сыграл в советском телефильме "Два гусара".
Еще одна известная роль Игоря Николаевича – Янош в сериале "Цыганка".
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