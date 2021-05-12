Артистка редко делится общими фотографиями с избранником

Знаменитая юмористка Екатерина Варнава предпочитает держать свою личную жизнь подальше от любопытствующих. На странице актрисы в социальной сети редко встретишь фотографию с ее молодым человеком, режиссером Александром Молочниковым. Поэтому каждый такой снимок вызывает ажиотаж и бурные обсуждения в интернет-сообществе.



Артистка поделилась с многомиллионной армией фанатов снимком с премьерного показа кинофильма, созданного ее избранником. Варнава воспользовалась случаем и позвала своих подписчиков посмотреть этот фильм в кинотеатрах. Однако многих пользователей Сети больше заинтересовал яркий кадр, на котором запечатлены двое влюбленных.

Обе знаменитости одеты в черные костюмы. Молочников накинул пиджак поверх темно-синей рубашки. Варнава красуется в костюме оверсайз, волосы артистки собраны в небрежную прическу. Утонченный образ дополняют длинные сережки. На снимке 29-летний Александр озадаченно смотрит в сторону, а взгляд Екатерины обращен прямо в объектив камеры. На второй фотографии уже обе знаменитости с удивлением глядят куда-то вбок.

"Красивые вы! Счастья вам!", "Как же мне нравится ваша пара", "Шикарные", "Какая же Вы красотка", "Замечательный тандем, пусть все получится", "Какие вы красивые, роскошные, прекрасные!" – пишут восторженные пользователи Сети.

К слову, недавно актрису заподозрили в нечестном "отжатии" роли. Сплетники убеждены, что без сторонних финансовых вливаний шоувумен было бы сложно заполучить место в театре.