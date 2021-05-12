Известный журналист спутал венценосную особу с ее покойным мужем

В Великобритании произошел курьезный случай, который получил широчайший резонанс. Популярный телеведущий Аластер Кэмпбелл случайно "похоронил" британскую королеву Елизавету II. Оплошность журналиста стали активно обсуждать в Сети.



Инцидент произошел в эфире телепередачи "Доброе утро, Британия". В тот роковой день Кэмпбелл вел светскую беседу с популярным артистом Винни Джонсом. В какой-то момент речь зашла о венценосном семействе.

"Мы много говорили о принце Филиппе после смерти королевы", – произнес телеведущий.

Сам спикер досадную оплошность заметил не сразу. А вот зрители тут же начали беспокоиться по поводу своей королевы в Сети. По всей видимости, в какой-то момент телеведущему доложили, "что он натворил", и Кэмпбелл поспешил исправиться.

Он оборвал беседу с артистом и обратился к публике. Журналист принес извинения за то, что оговорился и нечаянно "отправил" королеву на тот свет. Он объяснил, что имел в виду Филиппа, который скончался накануне своего столетнего юбилея чуть больше месяца назад.

В интернет-пространстве тут же начали обсуждать решение Кэмпбелла "похоронить" Елизавету, пишет местное издание Metro. Некоторые отметили, что таким образом журналист оказал серьезное "влияние на психическое здоровье" жителей Великобритании.

К слову, недавно стало известно, что сын Елизаветы принц Чарльз задумался о "сокращении" королевской семьи. Венценосной особе не нравится, что слишком много людей имеют право относить себя к первому семейству Великобритании и именоваться громким титулом "Королевское Высочество".