Умер народный артист России

Умер народный артист России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитый исполнитель скончался на 66-м году жизни

12 мая стало известно о серьезной трагедии в культурной сфере. Этот мир покинул знаменитый оперный певец Владимир Редькин.

Именитый артист в прошлом являлся ведущим солистом оперной труппы Большого театра. На момент смерти звезде театральной сцены было 65 лет. О печальном событии рассказали в пресс-службе главного театра российской столицы, пишет РИА Новости.

Владимир Николаевич выступал на сцене самого знаменитого культурного учреждения России в период с 1986-го по 2016-й годы – целых три десятилетие его чарующий голос приводил в восторг посетителей Большого театра.

Знаменитый российский баритон также много гастролировал по миру. Редькин был желанным гостем в Венской и Дублинской операх, Шотландской королевской опере, в театрах Сан-Франциско, Барселоны, Нанси, Гамильтона и других.

Что послужило причиной смерти выдающегося деятеля культуры, пока не сообщается.

Артист появился на свет 8 января 1956 года в российской столице. Владимир Николаевич получил образование в Московской консерватории в классе народного артиста Советского Союза Зураба Соткилавы.

Ольга ФЕДОРОВА

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