Людмила Николаевна откровенно ответила на личный вопрос

Смерть знаменитого артиста Алексея Булдакова шокировала армию его фанатов и нанесла сокрушительный удар по супруге. Однако некоторые сплетники поговаривают, что 79-летняя вдова нашла утешение в объятиях молодого пародиста Эдуарда Гладких. Наконец, Булдакова решила расставить все точки над i.



Звезды культовых российских фильмов "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Ширли-мырли" и других не стало два года назад. После трагедии его жена Людмила Андреевна практически перестала выходить в свет и появляться на телепередачах.

Однако бдительные поклонники и журналисты разузнали, что вдова покойного артиста много времени проводит в компании Эдуарда. При этом мужчина на 30 лет моложе Людмилы Андреевны. Поговаривают, что она передала ему семейный автомобиль, а также разрешает ночевать в собственном доме. Некоторые убеждены, что их связывают романтические отношения.

Впрочем, сама Булдакова поспешила развеять эти мифы. Она подчеркнула, что никакого романа с молодым "любовником" у нее нет. Женщина убеждена, что встречаться с человеком, который годится ей в сыновья – позор. Она призналась, что считает Гладких близким человеком и благодарна ему за поддержку, которую тот оказал после смерти Алексея Ивановича.

Со слов Людмилы Андреевны выходит, что мужчина заложил свою машину, чтобы заплатить за поминки артиста. Об этом она рассказала в эфире телепередачи "Пусть говорят".

При этом Булдакова не отрицает, что передала Эдуарду семейный автомобиль, чтобы он возил женщину по ее делам, а в остальное время пользовался машиной по своему усмотрению. Гладких тоже заявил, что никаких интимных отношений между ним и вдовой артиста нет, однако он готов и дальше поддерживать женщину и очень рад видеть ее в добром здравии.

К слову, недавно молодая любовница впервые рассказала о тайном романе с Булдаковым. Отношения Татьяны Смолиной и артиста длились четверть века.