Певица не понимает, почему актриса так долго молчала

Валерия высказалась о скандале с участием Елены Прокловой. Артистка не поддержала звезду фильма "Собака на сене", которая некоторое время назад заявила о домогательствах со стороны известного актера.

Напомним, откровения Прокловой прозвучали в эфире шоу "Секрет на миллион". Там актриса рассказала, что когда ей было 15 лет, некий известный артист совершал против нее действия непристойного характера.

После выхода передачи общественность разделилась на два лагеря. Первые поддержали Елену Игоревну, найдя в ее поступке намерение помочь другим женщинам. Вторые же осудили кинозвезду – они увидели в этих откровениях желание напомнить о себе.

Валерия оказалась на стороне последних. Певица отметила – рассказывать о домогательствах нужно было 50 лет назад, а не сейчас.

"Я не понимаю, для чего это говорить? Если она хотела чему-то научить девушек, предупредить, то почему же 50 лет молчала?" – задалась вопросом знаменитость.

Исполнительница хита "Часики" придерживается следующей позиции – говорить о насилии нужно, но при этом необходимо предоставлять точные улики, а не разбрасываться голословными обвинениями. Что касается Прокловой, то она как раз не привела никаких доказательств. Кроме того, Елена Игоревна отказалась называть имена своих растлителей, передает "СтарХит".

Ранее Людмила Поргина прокомментировала скандал с актрисой. Вдова Николая Караченцова заявила, что Проклова преследовала корыстные цели – якобы за шокирующее интервью она получила один миллион рублей.