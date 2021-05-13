Модель вновь похвасталась подтянутой фигурой

Ирина Шейк часто выкладывает на личной инстаграм-странице смелые фотографии. Однако поклонники модели не против полюбоваться новыми откровенными кадрами. На этот раз знаменитость опубликовала серию провокационных снимков, которые пришлись по вкусу многим.

На первой фотографии Шейк позирует в черном наряде с глубоким декольте. На втором снимке градус в несколько раз повышается, ведь Ирина запечатлена топлес. Звезда прикрывает грудь руками, при этом дерзко смотря в камеру. На третьем фото модель стоит спиной, демонстрируя свои подтянутые ягодицы. На нескольких кадрах она изображена в компании стилиста Марка Эрама.

Пользователи Сети по достоинству оценили формы Шейк. Они завалили ее восторженными комментариями.

"Горячая", "Краше Ирины нет никого на свете", "Икона", "Элегантность и красота", "Аппетитная", "Прекрасная", – отметили подписчики.

Внимание некоторых привлек один из снимков – на нем Ирина в одних белых штанах прижалась к стенке. Из-за принятой позы живот знаменитости слегка выпятился. Это породило домыслы, что Шейк беременна.

"Беременная на шестом фото?" – поинтересовался комментатор.

Напомним, модель воспитывает дочь Лею, которую она родила от известного актера Брэдли Купера. В 2019 году пара распалась. До этого Ирина около пяти лет состояла в отношениях с футболистом Криштиану Роналду.

Ранее Шейк снялась в прозрачном комбинезоне и вызвала бурную реакцию в Сети.