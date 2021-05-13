Актриса не верит, что в этом мире существует идеальный мужчина

Звезда российского кино Агата Муцениеце признавалась однажды, что сильно хотела замуж. Однако после несчастного брака мнение актрисы поменялось. Нынешняя Агата смотрит на свою прежнюю версию и умиляется былой трогательности и наивности.

Артистка, тем не менее, благодарна судьбе за такой неоднозначный поворот событий. Агата признается, что до последнего верила "этому мужчине", и считала, что вдохновляет спутника жизни. Теперь же дело обстоит иначе.

"Я же творческий человек, на деле моя карьера бы не зависела от мужа. Никогда не была за его спиной", – рассуждает Муцениеце.

Знаменитость считает, что в браке с Павлом Прилучным жертвовала своей карьерой ради семьи, однако теперь живет для себя, не думая о том, что говорят люди вокруг. От замужества сейчас она шарахается, как от прокаженных.

"Ни за что! На самом деле никогда этого не хотела. Наступила на уголь. Не хочу загадывать, но у меня есть поклонники, и я хожу на свидания", – призналась Агата в интервью "Каравану историй".

Однако, вздыхает звезда, ничего серьезного не найти: идеального мужчины не существует. Муцениеце сомневается, что однажды начнет доверять кому-то, однако, вполне вероятно, свяжет себя новыми брачными узами, если встретит своего единственного: надежного, смелого и сдерживающего обещания.

Сам Прилучный недавно рассказал, что во время кризиса в отношениях с Агатой много работал и брался за все поступившие проекты. В один момент у него сдало сердце: мужчина схватился за грудь прямо в машине, и ему пришлось срочно вызывать скорую.