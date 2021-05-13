Телеведущая не стала отвечать на критику

Майские праздники Екатерина Стриженова провела на побережье Черного моря. Об этом свидетельствовали видео, опубликованные телеведущей в личном микроблоге. Одна из таких записей смутила общественность.

На видео Стриженова запечатлена в ярком купальнике и пушистом белом халате. Екатерина щурится, ослепленная лучами южного солнца.

Актриса сообщила, что купальный сезон в Крыму пока не открыт, так как море еще холодное. Но это не расстраивает знаменитость, ведь погода выдалась ясной.

Некоторые интернет-пользователи обратили внимание на то, что лицо Стриженовой выглядит неестественным. Телеведущую сразу же упрекнули в чрезмерном использовании различных "омолаживающих" видеоэффектов.

"Что-то вы на себя не похожи...я не про загар...", "Фильтра многовато. Все заигрались и считают, что реально так выглядят", "Совсем другое лицо. И это не от массажа", "Больше естественности!" – высказались комментаторы.

Сама 53-летняя звезда передачи "Время покажет" не стала отвечать на замечания. Однако не все раскритиковали внешний вид Екатерины. Многие отметили, что она выглядит моложе своих лет.

"Выглядите на 30 лет. Думала, какая-то молодая девушка", "Без макияжа как девчонка, хорошенькая", "Екатерина, какая вы солнечная и красивая", - отметили подписчики.

В конце апреля стало известно о том, что Стриженова вернулась на передачу "Время покажет". Уйти в незапланированный отпуск ей пришлось из-за серьезной травмы руки. Напомним, Екатерина упала в студии шоу. Как позже выяснилось, телеведущая получила сложный перелом со смещением и осколками. В конечном итоге врачи Боткинской больницы сделали звезде операцию.