"Совсем другое лицо": Стриженову упрекнули за попытку омолодиться

"Совсем другое лицо": Стриженову упрекнули за попытку омолодиться
Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущая не стала отвечать на критику

Майские праздники Екатерина Стриженова провела на побережье Черного моря. Об этом свидетельствовали видео, опубликованные телеведущей в личном микроблоге. Одна из таких записей смутила общественность.

На видео Стриженова запечатлена в ярком купальнике и пушистом белом халате. Екатерина щурится, ослепленная лучами южного солнца.

Актриса сообщила, что купальный сезон в Крыму пока не открыт, так как море еще холодное. Но это не расстраивает знаменитость, ведь погода выдалась ясной. 

Некоторые интернет-пользователи обратили внимание на то, что лицо Стриженовой выглядит неестественным. Телеведущую сразу же упрекнули в чрезмерном использовании различных "омолаживающих" видеоэффектов.

"Что-то вы на себя не похожи...я не про загар...", "Фильтра многовато. Все заигрались и считают, что реально так выглядят", "Совсем другое лицо. И это не от массажа", "Больше естественности!" – высказались комментаторы.

Сама 53-летняя звезда передачи "Время покажет" не стала отвечать на замечания. Однако не все раскритиковали внешний вид Екатерины. Многие отметили, что она выглядит моложе своих лет.

"Выглядите на 30 лет. Думала, какая-то молодая девушка", "Без макияжа как девчонка, хорошенькая", "Екатерина, какая вы солнечная и красивая", - отметили подписчики.

В конце апреля стало известно о том, что Стриженова вернулась на передачу "Время покажет". Уйти в незапланированный отпуск ей пришлось из-за серьезной травмы руки. Напомним, Екатерина упала в студии шоу. Как позже выяснилось, телеведущая получила сложный перелом со смещением и осколками. В конечном итоге врачи Боткинской больницы сделали звезде операцию. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Bloomberg: Евросоюз заподозрил Россию в попытке поглотить часть Украины

Стремление "интегрировать" Донбасс европейцы увидели в выдаче паспортов РФ местным жителям

Устроивший бойню в казанской школе предстал перед судом

Мужчине предъявили обвинение и избрали меру пресечения на время следствия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1616 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей