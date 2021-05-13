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Иван Ургант в эфире своей юмористической передачи прокомментировал новость, касающуюся отказа известного актера Тома Круза от полученных ранее наград премии "Золотой глобус". Такое решение знаменитость приняла из-за того, что Голливудская ассоциация иностранной прессы, вручающая статуэтки, не обеспечила расового разнообразия в жюри. Тогда российский телеведущий призвал брать пример с шоу "Маска".
Ургант вспомнил, что в жюри популярной передачи находились представители разных полов и национальностей. Напомним, во втором сезоне выступления участников оценивали Филипп Киркоров, Валерия, Александр Ревва, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.
"Там представлены все: и мужчины, и женщины, и представители разных национальностей, и трансгендеры", – отметил Иван.
Под "трансгендером" телезвезда скорее всего имела в виду Александра Ревву. Дело в том, что певец часто перевоплощается в женские образы. Многим известна комедия "Бабушка легкого поведения", в которой артист сыграл Александру Павловну Фишман.
Также исполнитель хита "Зацепила" не раз появлялся в обличии представительницы прекрасного пола на сцене проекта Comedy Club.
Что касается национальностей, то разнообразие действительно налицо. Так, например, Киркоров является болгарином, Тодоренко – украинкой, а в Родригезе течет кровь азербайджанца и еврея.
Ранее Владимир Жириновский выступил с инициативой закрыть передачу "Вечерний Ургант". Экспрессивному политику не понравилась шутка Ивана о Геннадии Зюганове.
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