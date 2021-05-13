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В Интернете обсуждают внешность Анастасии Мельниковой. 9 мая актриса появилась на праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню Победы. Артистке выпала честь вести концерт, который состоялся в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга. На фото, попавшем в Сеть, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" выглядит поправившейся.
Фото знаменитости опубликовал Телеграм-канал "НеМалахов".
Неизвестно, из-за чего 51-летняя Мельникова набрала лишние килограммы. Вполне возможно, что Анастасия еще не оклемалась после перенесенного коронавируса. О положительном результате теста актрисы стало известно 11 января этого года.
На своей странице ВКонтакте Анастасия сообщила, что вирус добрался не только до нее, но и до дочери Марии.
"Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем", – написала тогда кинозвезда.
Она предупредила, что на некоторое время выпадет из активного рабочего процесса, чтобы сконцентрировать все внимание на борьбе с COVID-19.
Известно, что коронавирус вполне может вызвать неконтролируемый набор веса. Избавиться от лишних килограммов потом достаточно тяжело, так как организм долгое время восстанавливается после болезни.
Напомним, Мельникова сыграла в нескольких популярных фильмах и сериалах. Среди них – "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Сонька Золотая Ручка", "Глухарь" и другие.
Ранее стало известно о том, что актриса задумалась о составлении завещания. Об этом она рассказала в эфире шоу "Секрет на миллион".
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