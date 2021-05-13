Звезда "Улиц разбитых фонарей" сильно изменилась после перенесенного COVID-19

Звезда "Улиц разбитых фонарей" сильно изменилась после перенесенного COVID-19
Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Актриса появилась на публике

В Интернете обсуждают внешность Анастасии Мельниковой. 9 мая актриса появилась на праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню Победы. Артистке выпала честь вести концерт, который состоялся в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга. На фото, попавшем в Сеть, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" выглядит поправившейся.

Фото знаменитости опубликовал Телеграм-канал "НеМалахов".

Неизвестно, из-за чего 51-летняя Мельникова набрала лишние килограммы. Вполне возможно, что Анастасия еще не оклемалась после перенесенного коронавируса. О положительном результате теста актрисы стало известно 11 января этого года.

На своей странице ВКонтакте Анастасия сообщила, что вирус добрался не только до нее, но и до дочери Марии.

"Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем", – написала тогда кинозвезда.

Она предупредила, что на некоторое время выпадет из активного рабочего процесса, чтобы сконцентрировать все внимание на борьбе с COVID-19.

Известно, что коронавирус вполне может вызвать неконтролируемый набор веса. Избавиться от лишних килограммов потом достаточно тяжело, так как организм долгое время восстанавливается после болезни.

Напомним, Мельникова сыграла в нескольких популярных фильмах и сериалах. Среди них – "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Сонька Золотая Ручка", "Глухарь" и другие.

Ранее стало известно о том, что актриса задумалась о составлении завещания. Об этом она рассказала в эфире шоу "Секрет на миллион".

Анастасия ГОРЮНОВА

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