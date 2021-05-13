Макеева высказалась о своей госпитализации

Макеева высказалась о своей госпитализации
Анастасия Макеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Состояние актрисы не вызывает опасений

Недавно стало известно о том, что Анастасия Макеева была госпитализирована. При этом неизвестно, из-за чего актриса попала в больницу. Звезда сериала "Нюхач" рассказала, как она себя чувствует на данный момент.

Можно предположить, что Макеева перенесла операцию. В разделе "сторис" в "Инстаграм" Анастасия обмолвилась, что ей делали наркоз.

"Мне после наркоза принесли еду", – рассказала актриса.

Макеева отметила, что чувствует себя хорошо. Также она добавила, что еще находится в медучреждении, передает ее слова "Пятый канал"

"Все в порядке. Лежу в палате. Все хорошо", – высказалась звезда.

Говоря о сроках выписки, Анастасия заявила, что должна отправиться домой вечером 13 мая или утром 14-го.

Позже в "сторис" появилось видео, как актриса сидит в салоне автомобиля вместе со своим избранником Романом Мальковым. Вполне вероятно, что из-за улучшения состояния ее выписали раньше срока.

Напомним, первым мужем Макеевой стал актер Петр Кислов. Через некоторое время после развода она начала встречаться с артистом Алексеем Макаровым. Пара распалась спустя пару лет отношений. Во второй раз Анастасия вышла замуж за композитора Глеба Матвейчука. Однако и этот союз дал трещину.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие пары помимо Макеевой и Кислова состояли в браке меньше года. Среди них – Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов, Марат Башаров и Екатерина Архарова, а также другие знаменитости. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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