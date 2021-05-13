Экс-избранника Бузовой Даву заподозрили в хайпе на трагедии в Казани

Экс-избранника Бузовой Даву заподозрили в хайпе на трагедии в Казани
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Поступок рэпера разочаровал даже его фанатов

Вот уже несколько дней общественность обсуждает трагедию, которая произошла в Казани 11 мая 2021 года. Многие знаменитости выразили свои соболезнования родным и близким погибших в результате бойни в школе №175. В стороне не остался и бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян. Рэпер посетил место инцидента и возложил цветы к импровизированному мемориалу. Однако в его действиях прочли корыстный умысел.

В "Инстаграм" Манукян опубликовал душераздирающую фотографию. На снимке запечатлен стол, утопающий в цветах, и табличка "Скорбим…".

"Эта трагедия касается каждого из нас. Словами людей не вернуть... Помним. Любим. Скорбим", – написал исполнитель.

Казалось бы, Давид искренне переживает из-за случившегося в Казани. Но спустя некоторое время певец зачем-то запустил рекламу на траурные публикации.

В доказательство Телеграм-канал "НеМалахов" привел снимок, на котором отчетливо виднеется надпись "Реклама". К подобным манипуляциям прибегают для того, чтобы увеличить охват аудитории, тем самым продвинув свой контент.

Еще одно доказательство того, что Дава преследовал корыстные цели, предоставило издание Super.ru. На сайте появился скриншот из социальной сети "Фейсбук". По фото легко можно понять, что Манукян использовал опцию таргетированного продвижения публикации о трагедии.

Как отмечает тот же источник, даже преданные фанаты рэпера осудили его за подобный поступок и посоветовали удалить рекламные посты.

Ранее стало известно о том, что казанский убийца Ильназ Галявиев объяснил выбор школы, в которой он устроил кровавую расправу. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость226226
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Выгнать из России, и пусть у себя в Армении рекламирует себя армянских бедах
Серж
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он никто и звать его никак
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