Актриса пережила немало трудностей

Зинаида Кириенко прославилась благодаря роли Натальи в кинокартине "Тихий Дон". Расскажем, как сложилась судьба народной артистки РСФСР.

В 1960 году 27-летняя Кириенко влюбилась в 17-летнего Валерия Тарасевского. Поначалу актрису сильно смущала их разница в возрасте, но позже она избавилась от сомнений и приняла решение связать свою жизнь с избранником. Как только молодому человеку исполнилось 18 лет, они сыграли свадьбу.

Супруги снимали квартиру в Москве. В тот период Валерий Алексеевич учился в МГУ на экономиста, а Зинаида Михайловна строила актерскую карьеру. Спустя некоторое время на свет появился сын Максим, а потом – сын Тимур. Тарасевский был вынужден оставить учебу, так как нужно было воспитывать наследников.

Все обязанности по финансовому обеспечению семьи свалились на плечи Кириенко. Однако артистка не жаловалась на судьбу.

Актриса переживала трудности в карьере. На несколько лет о ней как будто забыли. Причина крылась в отказе зампредседателю "Госкино" Владимиру Баскакову. В какой-то период мужчина ухаживал за Зинаидой Михайловной, пытаясь склонить ее к романтическим отношениям. Кириенко не отвечала сценаристу взаимностью. В отместку он поспособствовал попаданию артистки в черный список. Лишь когда Баскаков покинул свою должность, Кириенко вновь начала появляться на телеэкранах.

В 2004 году кинозвезда похоронила любимого супруга. Справиться с тяжелой потерей ей помогли сыновья и внуки.

Зинаида Михайловна перестала сниматься в кино с 2007 года. Большую часть времени 87-летняя артистка проводит на даче, которая располагается у реки Клязьма.