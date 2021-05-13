Актриса до сих пор не может смириться со смертью сына

Раиса Рязанова стала новой героиней передачи "Секрет на миллион". В разговоре с Лерой Кудрявцевой артистка вспомнила о своей главной трагедии – потере любимого сына Данилы Перова.

Наследник звезды кинокартины "Москва слезам не верит" скончался 22 января 2020 года. Причиной смерти Перова стал оторвавшийся тромб.

Раиса Ивановна очень тяжело переживала кончину Данилы. Да и сейчас боль от потери сына до конца не утихла. Говоря о покойном, Рязанова не смогла сдержать слез.

Артистка вышла на связь с общественностью через три с лишним месяца после трагедии. Она откровенно рассказала о том, как наследник провел свои последние минуты жизни.

По словам Раисы Ивановны, вечером состояние Перова резко ухудшилось. Сначала актер почувствовал озноб, после чего он попросил супругу Алену принести горячий чай. Пока жена выполняла эту просьбу, Данила захрипел и как будто лишился способности слышать. В конечном итоге избранница артиста вызвала скорую, однако врачи не успели спасти его.

У Перова остался сын Андрей, который так же, как и его отец, стал актером.

Напомним, Данила родился в браке Рязановой и философа Юрия Перова. В 1993 году супруги развелись, а в 2008 году бывшего избранника Раисы Ивановны не стало.

Ранее появилась информация о том, что после смерти сына Рязанова переехала к чужим людям.