Работодатель отказался защищать изувеченную сотрудницу

Журналистка "Первого канала" рассказала леденящую душу историю о том, как стала жертвой агрессивной супруги знаменитого артиста Михаила Полицеймако. Разъяренная женщина набросилась на корреспондента Лилию Федорову, вырвала ей волосы и нанесла серьезный вред здоровью.



Инцидент произошел, когда работники телешоу "Пусть говорят" отправились в дом, где проживает артист, чтобы снять сюжет о прославившейся не менее грозным нравом собаке Михаила. Съемочная группа побывала в гостях у писателя Валентина Лаврова. Ранее он заявил, что собака звезды кинофильмов "Любовь напрокат", "День радио", "Неоконченный урок" и других набросилась на писателя и покусала его.

Судя по всему, тема сюжета задела супругу артиста за живое. Со слов Федоровой выходит, что представительница звездного семейства выбежала из своей квартиры и начала демонстрировать неприкрытую агрессию. Лариса Полицеймако кричала на работников "Первого канала", а потом и вовсе набросилась на несчастную журналистку.

Итогом битвы стали многочсленные травмы.

"Она меня оскальпировала частично", – делится перенесенным ужасом с изданием "Подъем" журналистка.

Примечательно, что руководство "Первого канала" отказалось защищать свою сотрудницу, которой три недели пришлось провести на больничной койке. Напротив, администрация канала принесла извинения супруге Михаила. На Лилию же оказывается давление – от нее требуют забрать заявление из полиции.

Напомним, Михаил Полицеймако является сыном культового советского артиста Семена Фарады. Однако актер решил взять фамилию матери.