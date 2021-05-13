В культурном учреждении царит нездоровая обстановка

Известный артист Станислав Садальский приоткрыл завесу тайны над тем, что творится в популярном московском театре "Современник". Актер убежден, что культурным учреждением руководит "бездарь", поэтому оттуда бегут именитые знаменитости.



Садальский считает, что после того, как предыдущий художественный руководитель Галина Волчек покинула этот мир, атмосфера в театре резко испортилась. Ее место занял артист Виктор Рыжаков. По мнению Садальского, после его прихода дела в культурном учреждении пошли под откос.

Станислав связывает недавний уход из театра знаменитой артистки Ольги Дроздовой именно с личностью нового руководителя.

"Год назад там сложилась такая специфическая ситуация", – делится своими размышлениями артист в беседе с журналистами издания "Комсомольская правда".

Садальский считает Рыжакова "бездарем" и сокрушается, что должность главы театра не досталась Чулпан Хаматовой. По некоторым данным, именно ее Волчек прочила на свое место.

Станислав также убежден, что артистам не место на высоком посту. Возглавлять культурные учреждения должны режиссеры.

К слову, недавно стало известно, по какой причине Садальский стал закоренелым холостяком. За образом дерзкого артиста скрывается тяжелая личная история.