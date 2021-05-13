На кресло ведущего претендовал Юдашкин

Знаменитая телепередача "Модный приговор" уже второе десятилетие радует российских зрителей. Сейчас невозможно представить в роли ведущего никого другого, кроме Александра Васильева. Однако историка моды несколько раз пытались убрать из эфира.



Кстати, первым ведущим проекта был кутюрье Вячеслав Зайцев. Однако проблемы со здоровьем вынудили знаменитость покинуть шоу. С тех пор модные приговоры выносит Васильев.

В недавнем интервью он признался, что несколько раз его карьера на проекте висела на волоске. Оказалось, что в разное время продюсеры подумывали над тем, чтобы заменить Васильева. Среди претендентов на роль ведущего популярного шоу были Валентин Юдашкин, Андрей Бартенев и Николай Цискаридзе.

Впрочем, поползновения в сторону нового ведущего не увенчались успехом – Васильев до сих пор успешно руководит проектом и блистает на голубом экране.

В беседе с Надеждой Стрелец, которая выложена на ее ютуб-канале, искусствовед рассказал о своем отношении к участницам шоу. Александр признался, что испытывает симпатии к представительницам профессий, о которых ранее он мог только читать или смотреть кинофильмы. Так, Васильеву удалось познакомиться с дояркой, ассенизатором зоопарка и даже дамой, которая толкала поезда.

К слову, недавно Васильев выдал секреты молодости Софии Ротару. По мнению историка моды, дело не только в хороших генах певицы.