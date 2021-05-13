Она до последних дней продолжала радовать зрителей ролями

Великая комедийная актриса Кира Крейлис-Петрова скончалась 12 мая, на 90-м году жизни. Об этом рассказали Александрийском театре, которому она отдала 30 профессиональных лет. Как сложилась жизнь "последней комической старухи" – в материале "Утро.ру".

Артистка известна зрителю по картинам "Улица полна неожиданностей", "Мама вышла замуж", "Трое в лодке, не считая собаки", "Влюблен по собственному желанию", "Улицы разбитых фонарей". Амплуа не позволяло ей играть главные роли, однако на свою судьбу она не жаловалась – в интервью артистка признавалась, что жизнь сложилась как нельзя лучшим образом, однако распространяться подробно о ней не любила, оставляя значительную часть за завесой тайны.

Свое детство Кира Александовна называла счастливым временем, пока не началась война. Родилась она в Петербурге, годы блокады до последнего вспоминала с содроганием. Тогда девочка и приобрела чувство юмора – она изо всех сил старалась поднимать настроение взрослым и малышам, когда все прятались в бомбоубежище, чтобы отвлечь их от взрывов.

В актерскую профессию попала случайно – после школы собиралась заниматься музыкой, ради интереса пошла на вступительные экзамены в школу-студию МХАТа, которая приехала с визитом в Санкт-Петербург. Члены комиссии были сражены ее комедийным талантом.

Сперва работала в театрах, играя сказочных персонажей в детских постановках. Первая работа в кино была в 57-ом году в комедии "Улица полна неожиданностей", где ей доверили роль прохожей. Следующей телевизионной работы ей пришлось ждать 10 лет.

Личная жизнь Крейлис-Петровой сложилась еще в студенчестве. В институте она встретила своего будущего мужа Якова Крейлиса. Узнав, что девушка получила работу в театре на Сахалине, как и он, предложил ехать вместе – так и завязались крепкие отношения.

Из-за латышского акцента карьера у супруга артистки складывалась хуже. После свадьбы в 1957 году артисты продолжили жить на Сахалине – вместе они были счастливы, но в бытовом плане все было тяжело и безрадостно, поэтому они вернулись обратно в Ленинград.

Кира Александровна и ее муж нашли работу в Северной столице, у них родилась единственная дочь. Беременность у актрисы протекала очень тяжело, врачи советовали ей сделать аборт, но решиться на такое она не смогла.

Жизнь в Ленинграде назвать беззаботной было нельзя – семье не хватало денег, из-за чего артистка ходила сдавать кровь в тайне от мужа. Однако безденежье никогда не становилось поводом для семейных ссор.

После перестройки супруг предлагал ей эмигрировать в Канаду, но актриса делать это наотрез отказалась – жизни вне Санкт-Петербурга она не представляла, а муж не смог бы жить без жены.

В 2003 Яков умер, что стало для Киры Александровны большим потрясением. Она говорила, что таких мужчин, как он больше нет. После похорон мужа она заказала им общую надгробную плиту со своим именем, оставив под ним пустое место для даты смерти.