Скончалась вдова Леонова

Скончалась вдова Леонова
Евгений Леонов. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Избраннице легендарного артиста было 85 лет

Умерла супруга покойного Евгения Леонова Ванда Владимировна. Трагическую новость сообщили в пресс-службе театра "Ленком".

Отмечается, что Леоновой (в девичестве Стойловой) не стало 13 мая. Она скончалась на 86-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Вдова звезды кинокартины "Полосатый рейс" была заслуженным работником культуры Российской Федерации. Также Ванда Владимировна считалась одной из старейших сотрудниц "Ленкома" – она посвятила учреждению почти 50 лет своей жизни.

Леонова внесла свой вклад в создание многих известных постановок. По имеющимся данным, избранница легендарного артиста отвечала за литературную часть театра.

"Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию", – говорится в публикации.

Представители культурного учреждения выразили искренние соболезнования сыну Ванды Владимировны Андрею, передает МИР24.

Леонов и Стойлова познакомились в далеком 1957 году. Оба тогда находились на гастролях в Свердловске. 16 ноября того же года возлюбленные сыграли свадьбу. Через некоторое время на свет появился сын Андрей. Наследник решил пойти по стопам отца и начал строить актерскую карьеру.

Напомним, Евгений Павлович умер 29 января 1994 года из-за отрыва тромба. Кинозвезде было 67 лет. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище. Он сыграл в таких известных кинокартинах, как "Полосатый рейс", "Гори, гори, моя звезда", "Джентльмены удачи", "Большая перемена", "Афоня", "Мимино" и многих других.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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