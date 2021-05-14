Черную икру благодаря ему ест: Приходько вмешалась в скандал вокруг Лорак и Меладзе

Черную икру благодаря ему ест: Приходько вмешалась в скандал вокруг Лорак и Меладзе
Ани Лорак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица считает, что неприятные факты о композиторе были раскрыты ради хайпа

Победительница шоу "Фабрика звезд 7" Анастасия Приходько прокомментировала скандал, который разразился вокруг Константина Меладзе.

Напомним, сначала Ани Лорак в эфире передачи "Судьба человека" заявила, что Меладзе склонял ее к интиму, обещая взамен быстрый карьерный рост. Когда артистка ответила отказом, продюсер якобы подговорил общих знакомых, чтобы те перестали с ней общаться.

Через некоторое время Лорак поддержала певица Ольга Полякова. Она призналась, что Константин тоже делал ей непристойные предложения. 

Приходько, которая работала с известным композитором, не смогла остаться в стороне. По мнению Анастасии, бывшие подопечные Меладзе попросту решили подогреть интерес к своей персоне таким нестандартным образом, передает издание Vesti.ua.

"Зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру, состоялась как артист, а потом все это вываливаешь. Ты же изначально согласилась?" – высказалась певица.

Анастасия добавила, что Лорак и Полякова скорее всего придерживаются следующей позиции – "в шоу-бизнесе, как и на войне, все средства хороши".

Приходько отметила, что Константин ни разу не предлагал ей выйти за рамки рабочих отношений. А все потому, что ее поведение никогда не расценивалось мужчинами как красная тряпка для быка. Певица сразу высказывает свою непоколебимую позицию, отсекая все намерения склонять ее к интиму. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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