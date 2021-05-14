Хуторянка не теряет надежды избавиться от своего отеля в Ялте

Руслан Евдокименко, наследник популярной звезды советской и украинской эстрады Софии Ротару, решил продать знаменитый отель "Хуторянка" в Ялте. Об этом поведала исполнительница Анна Калашникова, к которой сын прославленной артистки и обратился с соответствующим предложением через риелтора.

Во время своей недавней поездки в Крым Анна выступила с новой песней и пообщалась с журналистами. Во время прогулки по Ялте звезда наткнулась на риелтора – он и посоветовал ей выкупить "Виллу София". Сама Ротару, по слухам, выложила за косметический ремонт старинного здания, которое превратила в гостиницу, около миллиона долларов. Цены в отеле оказались космическими – самый скромный номер стоил около 15 тыс. рублей за сутки.

Однако, уточнила Анна, бизнес сейчас терпит серьезные убытки. Евдокименко изначально выставил цену в 25 млн евро, а затем скинул два миллиона.

Правда, риелторы сами говорят, что стоимость неоправданно высокая – вряд ли Ротару таким образом сможет продать свою "Виллу".

"Мне пока тоже такая покупка не по карману, много средств трачу на содержание недвижимости в России и Испании", – призналась Калашникова.

По мнению звезды, покупателем за такую баснословную цену может стать разве что поклонник творчества Ротару, сообщает "Комсомольская правда".

Ранее стало известно, что Евдокименко по непонятным причинам записал свою родную маму в телефонном справочнике "Соней". Сами интернет-пользователи сильно удивились после того, как увидели такое обращение в одном из скриншотов предпринимателя, опубликованного в социальных сетях.