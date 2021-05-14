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Накануне на инстаграм-странице Елизаветы Арзамасовой появились фотографии в новом имидже. На снимках звезда ситкома "Папины дочки" продемонстрировала стильную прическу.
Многие привыкли видеть Арзамасову с длинными вьющимися волосами, придающими ее образу некую романтичность и аристократичность. Сейчас же Елизавета предстала с модным каре и высокой челкой.
Стильный образ актриса дополнила золотыми серьгами и черными стрелками на глазах. Знаменитость мотает головой, позволяя волосам разлетаться в разные стороны.
"Вытряхнуть дурь из головы", – написала Елизавета под фото.
Поклонникам очень понравился новый имидж Арзамасовой. Они принялись заваливать любимицу комплиментами.
"Идет такая стрижка, очень стильные фотографии", "Лиза, тебе очень идет эта прическа. Красота неземная", "Леди-стиль", "Какие красивые волосы", - отметили пользователи Сети.
Одна из поклонниц решила уточнить, действительно ли Елизавета подстриглась.
"На Лизе профессиональный парик, изумительного качества", – ответил ей другой подписчик.
Напомним, в конце апреля стало известно о том, что Арзамасова и ее супруг Илья Авербух ждут ребенка. В личном микроблоге актриса опубликовала трогательное видео, на котором отчетливо виден округлившийся живот. При этом пол будущего наследника пара раскрывать не стала.
Тогда любопытные интернет-пользователи решили допросить сына фигуриста Мартина. 16-летний подросток намекнул, кто может появиться в семье актрисы и заслуженного мастера спорта России.
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