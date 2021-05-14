Иск супруга полностью удовлетворен, утверждает юрист

Суд вынес решение в пользу российского бизнесмена Александра Плаксина, который давно выяснял в процессуальном порядке вопросы с имуществом вместе со своей бывшей супругой Любовью Успенской. Об этом стало известно сегодня, 14 мая.

Двумя днями ранее Красногорский суд в Москве вынес решение в пользу Плаксина, о чем заявила его представитель Карина Дюваль. Юрист сообщила журналистам, что певица полностью проиграла дело.

Известно, что изначально артистка вознамерилась оформить развод, но предприниматель настоял на разделе совместно нажитого имущества. Как отмечает источник, суд в итоге вынес решение в его пользу.

Тем примечательнее факт того, что недавно юрист Успенской Любовь Сенина заявила, что суд вынес решение в пользу ее клиентки в требовании об аресте недвижимости до выделения доли для звезды.

Как пишет "Экспресс газета", Плаксин уже довольно давно проживает в Штатах, где у Любови самой имеются апартаменты. Туда и сбежала однажды дочка Татьяна после того, как поругалась с матерью. Наследница стала обвинять звезду российской эстрады во всех грехах. Успенская пыталась примириться с дочерью, но попытки были тщетны.

Впрочем, недавно мать и дочь смогли помириться, и после возвращения домой Успенская сообщила, что до поры решила спрятать наследницу от чужих глаз. После этого звезда решила оформить развод, однако супруг решил в судебном порядке урегулировать вопрос с разделом имущества.

В окружении артистки заявили, что решение Плаксина стало для Успенской "ножом в спину".