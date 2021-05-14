Артист так и не смог найти себя

Популярный российский актер Александр Боширов еще в советские годы уехал из Советского Союза, чтобы найти себя в США. Правда, спустя два года артист вернулся домой. Главный эпатаж отечественного кинематографа рассказал о том, что побудило его вернуться на Родину после долгих скитаний в чужой стране за океаном.

Александр родился в Ханты-Мансийске. После окончания школы юношей переехал в Ленинград и окончил ПТУ. После армии на страдающего от безделья молодого человека снизошло вдохновение: Александр понял, что может "режиссировать свою жизнь", и поступил на режиссера во ВГИК. На один их экзаменов скандальный артист предстал перед судейской комиссией в халате: так молодой человек решил изобразить для жюри Мефистофеля.

Во время студенчества артист познакомился с американской студенткой Сарой – позднее переехал с ней в Штаты, где у пары родился сын. Однако даже учеба в Колумбийском университете не приглянулась тоскующему Баширову, и артист решил вернуться домой.

"Если я за границей, то мне плохо через три дня. Не могу в Америке жить, поэтому мы расстались", – признавался Александр.

Временами артист шутил, что в Штатах ему было банально не с кем выпить, а сама Америка часто напоминает театр, где не выискать ни толики искренности, передает "Культурология".

После возвращения домой Баширов снялся более чем в 150 кинокартинах. Артист уже больше тридцати лет женат на бывшей солистке "Колибри" Инне Волковой. У пары есть дочь, которая пошла по отцовским стопам.